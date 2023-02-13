أوكرانيا: 824 جنديا روسيا يقتلون يوميا خلال الحرب منذ بداية الشهر الحالي

ارتفع عدد القتلى من الجنود الروس المشاركين في الحرب في أوكرانيا خلال الشهر الحالي بمعدلات كبيرة، بحسب بيانات أوكرانية.

وتُظهر هذه البيانات مقتل 824 جنديا روسيا يوميا خلال فبراير الجاري.

وقد أبرزت وزارة الدفاع البريطانية هذه الأرقام، التي لا يمكن التحقق من صحتها، لكن بريطانيا تقول إن المجريات العامة للأحداث تشير إلى أنها "دقيقة على الأرجح".

وقد تعود الزيادة في أعداد القتلى إلى موجة جديدة من الهجمات تشنها القوات الروسية في مناطق شرقي البلاد.

وكان وزير الدفاع الأوكراني السابق، أوليكسي ريزنيكوف، قال الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون هجوما روسيا جديدا قريبا من موعد 24 فبراير، الذي يصادف ذكرى مرور عام على بدء الغزو.

لكن بعض السياسيين المحليين، ومن بينهم حاكما لوهانسك ودونيتسك، قالوا إن الهجوم قد بدأ بالفعل.