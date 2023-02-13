الموظفون ببريطانيا يتوقفون عن الإسراف في تناول وجبات الغداء بالخارج

لم يعد موظفو المكاتب في المملكة المتحدة، ينفقون أموالهم على تناول وجبات الغداء بالقرب من أماكن عملهم مثلما كانوا يفعلون بعد انتهاء قيود كوفيد، حيث يضغط التضخم على ميزانيات العائلات البريطانية.

وأظهر تقرير لمكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، أن عدد العملاء الذين يدخلون المتاجر حول أماكن العمل بلغت نسبتهم نحو 11% فقط، حسبما تبين من تحليل أنماط إنفاق بطاقات الائتمان في عام 2022، مقارنة بأكثر من النصف في الفترة التي بدأت في فبراير 2020 وحتى عام 2021.

وبحث مكتب الإحصاء اتجاهات حركة الموظفين باستخدام تكنولوجيا "جوجل موبيليتي"، في أماكن العمل ومؤشر عمليات الشراء ببطاقات الائتمان من بنك إنجلترا في تحليله.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المكتب قوله: "ربما يرجع هذا بشكل جزئي إلى إنتهاء قيود كوفيد-19، لكنه تأثر أيضا بالتضخم".

وكانت عودة الموظفين إلى المكاتب في أعقاب رفع قيود كوفيد مباشرة تعني زيادة ترددهم على المتاجر والمطاعم والحانات حول أماكن العمل.

وقد انتهى هذا النوع مما يسمى بالإنفاق الانتقامي.

وقد دفعت أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في الجيل الحالي البريطانيين الآن إلى خفض نفقاتهم وأخذ وجبات الغداء الخاصة بهم من المنزل.

وتعد هذه أخبار سيئة بالنسبة لتجار التجزئة البريطانيين الذين يعانون بالفعل.

كما أن تراجع إنفاق المستهلكين وإضرابات العاملين في وسائل النقل وزيادة الأسعار تثير المخاوف من موجة متزايدة من حالات الإفلاس، حيث يكافح العديد من أصحاب المتاجر للوفاء بأقساط المدفوعات المطلوبة منهم.