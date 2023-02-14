الصحة: معدلات الإصابة بكورونا منخفضة ودخول المستشفيات في أقل المعدلات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر منخفضة ومعدلات دخول المستشفيات في أقل المعدلات.

قال الدكتور عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن منظمة الصحة العالمية لم تعلن بعد انتهاء الجائحة ومازالت هناك توصيات بالحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة وتطهير الأيدي والأسطح بشكل مستمر.

وأشار إلى أن موسم الشتاء يعتبر فترة انتشار أمراض الجهاز التنفسي، وهذا أمر طبيعي، موضحا أن أكثر معدلات الانتشار من حيث الإصابات في مصر حاليا للإنفلونزا الموسمية ويليها الفيروس المخلوي ثم فيروس كورونا.

في سياق أخر، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن الفحوصات الصحية للمقبلين على الزواج ترتبط بفيروس سي، والسكر ونسبة الهيموجليبين وغيرها من الأمراض، مضيفا أن الكشف الطبي للمقبلين على الزواج إلزامي وتم إضافة مجموعة من الفحوصات المعملية للفحص الطبي الإلزامي .

وأكمل أن سعر فحص صورة الدم يبلغ 10 جنيهات، بينما سعر نسبة الهيموجلوبين ب 15 جنيها وأخيرا، فحص فقر الدم بـ 80 جنيها.

وتابع الدكتور عبد الغفار ، أنه من الجيد أن يجري المقبلين على الزواج الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتهم ومستقبلهم، كاشفا عن وجود مراكز الصحة المعتمدة التي تقدم الخدمة في 303 مراكز صحة وطب الأسرة في كافة المحافظات.