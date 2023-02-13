كوريا الجنوبية تسجل أقل عدد من حالات الإصابة بكورونا منذ سبعة أشهر

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية لتسجل أقل مستوى لها منذ سبعة أشهر اليوم الاثنين، في الوقت الذي يستمر فيه انتشار الفيروس في التباطؤ.

وسجلت كوريا الجنوبية 5174 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 16 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و355 ألفا و373 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و747حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 263 مريضا، مقارنة بـ268 مريضا في اليوم السابق.