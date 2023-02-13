 صالون حديث الأربعاء يحتفي بمذكرات المخرج المسرحي مراد منير - بوابة الشروق
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صالون حديث الأربعاء يحتفي بمذكرات المخرج المسرحي مراد منير

شيماء شناوي
نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 4:04 م | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 4:04 م

يستضيف "صالون الأربعاء"، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية، المخرج المسرحي مراد منير، لمناقشة كتابه "الغجري: مذكرات مخرج مسرحي" وذلك في السادسة مساء الأربعاء 15 فبراير الجاري، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية.

يستعرض المخرج مراد منير أبرز محطات الكتاب، التي تجسد محطاته الإبداعية كمخرج مسرحي، ويناقشه الناقد الكبير الدكتور أحمد مجاهد، والناقد المسرحي جرجس شكري، والدكتورة شيماء فودة، ويدير اللقاء الدكتورة شهد مختار.

الجدير بالذكر أن مراد منير، مخرج مسرحي، كون فرقة مسرحية تحت اسم "المسرح التجريبي في الثقافة الجماهيرية" بقصر ثقافة الحرية، كانت آخر أعماله مسرحية "زيارة سعيدة جداً"، ومن أبرز أعماله "الملك هو الملك"، "منين أجيب فلوس"، "ولولي"، و"ملك الشحاتين".


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