أميرة بدوي: الترجمة تتيح التعرف على ثقافات وتجارب مختلفة

كشفت الكاتبة والمترجمة أميرة بدوي، أن غالبية الشباب تتوجه إلى قراءة الأعمال الأدبية التي تندرج تحت قوائم "البيست سيلر"، مشيرة إلى أنه هناك بعض الصعوبات في إقبال القارئ على الأعمال الأدبية المترجمة وقراءة القصص القصيرة.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "المساء مع قصواء، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، أنها تعتز بأول أعمالها الأدبية بعنوان "ست زوايا للصلاة"، حيث صاحب المجموعة القصصية مقروئية كبيرة من جانب النقاد وعموم القراء، وأن المجموعة فازت بجائزة نجيب ساويرس 2021، ومؤخرا تم تحويل إحدى قصص المجموعة لعمل مسرحي، وتم ترجمة أجزاء أخرى منها.

واعتبرت أن الترجمة هي درجة أعمق من القراءة، حيث يمكن للقارئ أن يتعرف على أسلوب المؤلف وثقافة الكاتب والمجتمع الذي يطرحه، مشيرة إلى أنها عند ترجمتها نصوص الكاتبة فيرجينا وولف، تحمست كثيرا لترجمة مشروع الكاتبة بالكامل لأنها تستحق ذلك، موضحة أن الترجمة تتيح لنا أن نتعرف على ثقافات مختلفة وتجارب عديدة.