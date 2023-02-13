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مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتعهد بصرف المرتبات والتخفيف من المعاناة الإنسانية

علم اليمن
علم اليمن
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 1:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 1:05 ص

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، بدفع مرتبات الموظفين في القطاعات الحكومية، تزامنا مع مخاوف انقطاعها إثر توقف تصدير النفط الذي يعتمد عليه في صرف المرتبات.

وأكد العليمي، في اجتماع مغلق عقده في الرياض مع جميع أعضاء المجلس، مضيه في دعم الإصلاحات الإدارية، والاقتصادية، والأمنية والعسكرية، وتسخير كل الإمكانيات للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

كما أكد اجتماع المجلس، ضمان استمرار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والوفاء بالتزامات الدولة خصوصا فيما يتعلق بدفع المرتبات لموظفي الخدمة المدنية، والقوات المسلحة والأمن، والمتقاعدين، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية، والطلاب الدارسين في الخارج.

وناقش الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، مستجدات الأوضاع المحلية، "بما في ذلك مسار الاصلاحات الحكومية، والجهود الاقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل، وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي".

وخلال الفترة الأخيرة، شنت جماعة الحوثي، هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، على موانئ نفطية في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، ما تسبب بتوقف تصدير النفط، وسط تحذيرات من عواقب إنسانية وخيمة لهذا التصعيد.

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