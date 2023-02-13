إصابة مصور الجزيرة برصاص مطاطي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

أفادت قناة "الجزيرة" الإخبارية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إصابة مصور الجزيرة وائل سلايمة برصاص مطاطي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيته هدم المنازل في جبل المكبر في القدس المحتلة.



وأُصيب العشرات من المقدسيين، اليوم الاثنين، خلال مواجهات في قرية جبل المكبر في القدس، بالتزامن مع عمليات هدم في القرية.



واستخدمت قوات الاحتلال القنابل الغازية، وأُطلقت الأعيرة المطاطية بصورة عشوائية وبشكل مباشر على الأهالي الذين تواجدوا أمام منازلهم رفضا لقرارات الهدم التي تهدد بتشريدهم.



واعتدت القوات على النسوة بالدفع خلال اقتحام حي بشير في البلدة، واعتقلت شابين خلال المواجهات.