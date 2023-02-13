زيزو يسجل الثنائية السادسة مع الزمالك

وصل أحمد مصطفى "زيزو" نجم نادي الزمالك، إلى الثنائية السادسة له مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوفه قبل 3 أعوام.

وسجل زيزو هدفين في فوز كبير للزمالك على سموحة "3-1" ضمن الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.

وقبل ثنائية اليوم إن زيزو قد سجل في فلامبو الوبورندي بدوري الأبطال ثلاثية، كما سجل ثنائية في مرمى أسوان عام 2021، وثنائية أخرى في الفوز على فيوتشر في فبراير 2022، كما أحرز ثنائية في الجونة وثلاثية في المقاصة على التوالي في أغسطس 2022.

أما آخر ثنائية فكانت في الموسم الحالي وهي السادسة للاعب مع الزمالك، وشهدتها مباراة حرس الحدود التي انتهت لصالح الأبيض بنتيجة 2-0.