أحمد سمير سعد: أعمالي الأدبية لا تخلو من الأفكار العلمية

كشف الروائي والمترجم أحمد سمير سعد، عن تخوفه في بداية عمله الأدبي من أن لا يكون هناك إقبالا على قراءة الكتب العلمية، لذلك اعتمد على ترجمة الأعمال التي حازت على جوائز، ولكن بعد صدور أول عمل، زالت جميع مخاوفه، لافتا إلى أنه هناك إقبال ملحوظ على هذه النوعية من الكتب.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، بدأنا التركيز على تبني اتجاه يربط مابين تبسيط العلوم، وربط العلوم بالفلسفة، مشيرا إلى نجاح التجربة وتحقيق المراد منها.

وتابع أحمد سمير سعد، "أن هناك إقبال متزايد من دور النشر لإنتاج هذه النوعية من الكتب"، موضحا أن مجاله الأساسي هو الطب الا أنه يحب القراءة والكتابة، لافتا إلى أنه قد بدأ الكتابة بشكل فعلي في المرحلة الجامعية.

واستطرد: أنه أزال الفوارق بين عالمي الكتابة والطب، ليستفيد من كلا منهما، مشيرا إلى أن كتاباته الأدبية لا تخلو من لمسة خيال علمي أوافكار علمية، مؤكدا أن روح العلم تطغى دائما على كتابته.

أحمد سمير سعد (من مواليد المطرية، 26 سبتمبر 1983) هو كاتب وروائي ومترجم وطبيب تخدير مصري، حصل على ماجستير التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، في كلية الطب، بجامعة القاهرة عام 2012، ودكتوراه التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، بنفس الكلية بعد 4 سنوات، يعمل مدرسًا مساعدًا بقسم التخدير بمستشفى قصر العيني بكلية طب جامعة القاهرة، وهو عضو اتحاد كتَّاب مصر.

قدم عددًا من الأعمال الأدبية، منها: رواية «سِفر الأراجوز»، و«تسبيحة دستورية» (نص أدبي)، والمجموعة القصصية «الضئيل صاحب غيَّة الحمام»، ورواية «شواش»، والمجموعة القصصية «طرح الخيال»، وله أيضًا كتاب «لعب مع الكون»، والذي نشر سنة 2017، ورواية «المزين» التي صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في ذات العام، وله عدد من المقالات العلمية والأدبية والقصص المنشورة، بالإضافة إلى ذلك، ترجم أحمد كتاب «مقدمة إلى فلسفة الرياضيات» للفيلسوف البريطاني برتراند راسل، ومن الكتب الأخرى التي ترجمها «العقل والمادة» لإرفين شرودنجر، و«طبيعة العالم الفيزيائي» لأرثر ستانلي إدنتجتون، و«آليس في بلاد الكم» لروبرت جيلمور.