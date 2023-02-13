يرى أحمد سامي، مدرب سموحة، أنه لا يوجد مقياس واحد في بطولة الدوري وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الزمالك مساء اليوم الإثنين، في الدوري.

وتلقى سموحة هزيمة من الزمالك بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

وقال أحمد سامي في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «عندما تواجه الفرق الكبيرة مثل الزمالك، يجب أن نقلل من الأخطاء التي نرتكبها، هذا لم يحدث، بل الزمالك استغل الأخطاء الدفاعية التي وقعنا فيها».

وأضاف: «كنا نستحق ركلة جزاء صحيحة، كان من الممكن أن تغير سيناريو اللقاء، على العكس، حصل الزمالك على ركلة جزاء مشكوك في صحتها».

وأكمل: «لم نستحق الهزيمة بـ3 أهداف، فوز الزمالك أمر عادي، لكن يجب أن يحصل كل فريق على حقه، خاصة أن القرارات التحكيمية في مباراة سموحة والزمالك؟ (مفيش مسطرة واحدة) بين الفريقين».

وواصل سامي: «قدمنا أداءا جيدا ضد الزمالك، خلقنا العديد من الفرص التي كان بإمكانها أن تعيدنا إلى المباراة، وهدفي هو ضمان بقاء سموحة في الدوري الممتاز».

وأتم: «نحن نلعب كرة قدم جميلة، لكننا نعاني من مشكلات دفاعية بسبب أزمة في عدد اللاعبين وفي الجودة التي يمتلكونها، وأتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الزمالك، وأخطاء اللاعبين أمور تحدث في كرة القدم».