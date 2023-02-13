 محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة 19 من لحوم صكوك الطعام - بوابة الشروق
الإثنين 13 فبراير 2023 4:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة 19 من لحوم صكوك الطعام

نعمان سمير:
نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 4:04 م | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 4:04 م

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، استلام الدفعة 19 من لحوم صكوك الطعام، بإجمالي 2 طن؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم صكوك الطعام لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظه 47 طنا.

وأكد المحافظ أنه سيتم إيصال صكوك الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن المحافظ جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال تجميع وتوزيع صكوك الطعام على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك