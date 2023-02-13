محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة 19 من لحوم صكوك الطعام

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، استلام الدفعة 19 من لحوم صكوك الطعام، بإجمالي 2 طن؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم صكوك الطعام لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظه 47 طنا.

وأكد المحافظ أنه سيتم إيصال صكوك الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن المحافظ جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال تجميع وتوزيع صكوك الطعام على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية