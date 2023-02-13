مئات الآلاف يحتجون في مدريد ضد خطط خفض الرعاية الصحية العامة

خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع مدريد للاحتجاج على خطط لخفض الرعاية الصحية العامة، اليوم الأحد.

وقال منظمو المسيرة، إن نحو مليون شخص تجمعوا في ساحة سيبيليس في وسط المدينة، وهو ما يتجاوز بكثير أعداد الذين انضموا إلى مسيرات ضد برامج التقشف.

وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين بنحو 250 ألفا.

وأقيم الحدث تحت شعار "مدريد تنتفض" ونظمته 74 جماعة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مثل "الشعب الموحد لن يهزم أبدا" وحملوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الإرهاب الصحي".

وأدى نقص العاملين إلى عدم قدرة أكثر من 800 ألف شخص في المدينة على تعيين طبيب رعاية أولية في مراكزهم الصحية.

وقال طبيب في مستشفى دي لا برنسيسا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "التخفيضات التي تم إجراؤها منذ عام 2010 تدمر الصحة العامة. نحن جميعا في وضع صعب للغاية، والوضع لا يمكن الدفاع عنه".

وذكرت صحيفة "إل بايس" إن "عشرة أطباء يقومون حاليا بعمل 15".