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انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 28 ألفا و575

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 1:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 1:14 ص

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا، انخفض إلى 28 ألفا و575 سريرا في 10 فبراير، مقارنة بـ 28 ألفا و976 سريرا في اليوم السابق له.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها في بيان، إن معدل نقل المرضى إلى المستشفيات ثبت دون تغيير عند 4.2%.

وسجلت ولاية ديلاوير، أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 بنسبة 9.2%، تلتها ولاية نورث كارولينا بنسبة 8.6%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا، أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19، وهو 2968 سريرًا، تلتها نيويورك بـ 2406 أسرة.

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