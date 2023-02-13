مقتل الجندي الإسرائيلي الذي أصيب في هجوم حاجز شعفاط بالقدس

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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، مقتل الجندي الذي أصيب في هجوم حاجز شعفاط.
وكان هجوم شعفاط هو ثاني هجوم خلال ساعتين في القدس المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتلال منفذ عملية شعفاط وهو فتى عمره 14 عاما ومن سكان مخيم شعفاط.