الكاتبة هند جعفر: نحتاج وصول الأعمال الأدبية الجيدة إلى قوائم الأكثر مبيعا

أكدت الكاتبة هند جعفر، أنه من الضروري أن تصل الأعمال الأدبية الجيدة إلى قوائم الأكثر مبيعا أو ماتسمى "البيست سيلر"، مشيرة إلى أنه من الضرورى أن تكون لها "الغالبية والانتشار".

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أنها قد بدأت مشوارها الأدبي بكتابة المقالات الصحفية ثم اتجهت إلى كتابة القصة القصيرة في عام 2015 حيث كتبت أول مجموعة قصصية لها بعنوان «عدودة» نالت عنها جائزة ساويرس في عام 2017، واشتركت في عام 2018 بإحدى القصص القصيرة في ورشة جوته ونالت عنها المركز الأول، ثم توقفت فترة عن الكتابة، لتعود بمجموعة قصصية جديدة صدرت مؤخرا عن دار الشروق بعنوان "أيام سمير حمص".

وشددت على ضرورة على أن لا ينحصر النشاط الثقافي في القاهرة فقط، وأن ينتشر في جميع المحافظات المصرية لأن مصر بلد كبيرة وفكرة سيطرة المركزية عليها فكرة "عفى عليها الزمن".

وتعليقا على معرض القاهرة للكتاب، قالت جعفر، " أعتقد أن المعرض هذا العام جاء مميزا في ظل ظرف اقتصادي كنا نعتقد أنه سيؤثر على المعرض ولكن فوجئنا بإقبال تجاوز الـ3 مليون قارئ وزائر".

هند جعفر؛ كاتبة مصرية تشغل الآن منصب مسئول الإعلام بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وصدرت لها عام 2015 مجموعة قصصية بعنوان «عدودة» نالت عنها جائزة ساويرس في عام 2017، وتُرجمت إحدى قصصها إلى الإنجليزية وصدرت في كتاب بعنوان «كتاب القاهرة»، اشتركت في عام 2018 بإحدى القصص القصيرة في ورشة جوته ونالت عنها المركز الأول، وتُرجمت إلى الألمانية والإنجليزية، وتكتب بشكل غير دوري في الصحف والمجلات المصرية والعربية، وصدر لها مؤخرا عن دار الشروق بالتزامن مع معرض القاهرة للكتاب مجموعة قصصية جديدة بعنووان " أيام سمير حمص".

