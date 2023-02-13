زاهي حواس يطالب العرب بالتوقيع على تعديل القانون البريطاني لإعادة الآثار المصرية

أعرب الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، عن تأييده ودعمه للجهود التي تقوم بها المستشارة المصرية البريطانية جيهان الحسيني؛ لدعم محاولات إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، موضحا أنها كشفت عن نقطة تساعد في عودة الآثار المصرية.

وأضاف "حواس"، أن القانون البريطاني يمنع عودة الآثار؛ ولذلك الوثيقة التي تقدمت بها جيهان الحسيني للبرلمان البريطاني تعزز من جهودهم، قائلا: "لو المصريين والعرب المجنسين في بريطانيا وقعوا على الوثيقة، يبدأ البرلمان ينظر في الموضوع".

وأوضح أنه استكمالاً لحملتنا الشعبية لاسترداد آثارنا المصرية، وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني، فقد أعدنا توجيه الحملة وإطلاقها لتكتسب الأثر القانوني في بريطانيا، وذلك بأن قامت چيهان الحسيني، وهي مستشارة قانونية بريطانية من أصل مصري مقيمة في بريطانيا، بتقديم عريضة قانونية (Petition) للبرلمان البريطاني، تطالبه بمناقشة تعديل القانون الخاص باسترداد الآثار في بريطانيا، وذلك وفقاً للخطوات المتبعة برلمانيا.

وأشار إلى أنه قد تم قبول العريضة من جانب البرلمان في 6 فبراير الجاري ونشرها على الموقع الرسمي الخاص به؛ لجمع التوقيعات عليها، حيث إن المتبع قانونا ألا يناقش البرلمان أي طلب لتعديل قانون إلا إذا كان مقدماً من أحد أعضائه، أو من خلال عريضة تحمل توقيع 100 ألف مواطن يحملون الجنسية البريطانية أو الإقامة الدائمة.

وأكد أن السبيل الوحيد لاسترداد آثارنا هو تعديل القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار، الذي يمنع إدارة المتحف البريطاني من الاستجابة لأي طلب من الدول الأخرى لاسترداد آثارها التي تم أخذها بدون وجه حق أو بطرق غير شرعية.

وأشار إلى أنه حتى يكون هناك فرصة لمناقشة تعديل القانون في البرلمان، لابد أن تحمل العريضة 100 ألف توقيع، متابعا: ومن هنا، وإصرارا على استمرار ونجاح حملتنا الشعبية لاسترداد آثارنا المصرية وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني، فإننا نناشد وندعو جميع المواطنين المصريين والعرب الذين يحملون الجنسية البريطانية أو الإقامة الدائمة ببريطانيا، التوقيع على العريضة، وهذا هو اللينك الخاص بها https://petition.parliament.uk/petitions/632459