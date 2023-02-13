الخارجية السودانية: وصول طائرة مساعدات إغاثية إلى سوريا

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم ، طائرة إغاثة سودانية تحمل 30 طنا من المواد الغذائية والطبية والأغطية و غيرها، عبارة عن مساعدات إنسانية من السودان للشعب السوري الشقيق و لمتضرري الزلزال في سوريا، بتوجيهات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وكان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي قد أجرى إتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد ، عبر فيه عن مواساة السودان، حكومة وشعبا، للشعب السوري في ضحايا الزلزال الذي وقع في الأراضي السورية.

كما أجرى السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف إتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد عبّر خلاله عن مواساته للشعب السوري.