الكلبة سيلا تنقذ 12 شخصا تحت الأنقاض جراء زلزال تركيا وتصاب بجروح

دخلت الكلبة "سيلا" التاريخ في خضم كارثة الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا؛ بعدما تمكنت من الكشف عن أماكن الضحايا المنكوبين تحت الانقاض.



ذكرت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها على تويتر، أن الكلبة مدربة وتابعة لكتيبة الإنقاذ من الكوارث الطبيعية التركية، وانها عثرت على 12 شخص تحت الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ في ولاية ملاطية التركية وساهمت في إخراجهم، بحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.





وتعرضت الكلبة "سيلا" لجروح في أقدمها الأربعة بسبب قطع الزجاج المتناثرة تحت الانقاض، ووحصلت على التمريض اللازم لها وضمادات في أرجلها، حتى تتمكن كم مواصلة أعمال البحث والإنقاذ.وأعلنت وسائل الإعلام في تركيا وسوريا عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين إلى نحو 30 ألف قتيل.* شحنة جديدة من المساعدات.. كيف تتبرع لضحايا زلزال سوريا؟أعلن الهلال الأحمر المصري، يوم الاثنين، عن تجهيز شحنة المساعدات الثانية لمنكوبي الزلزال المدمر في سوريا.وقال الهلال إنه على رغم صعوبة الأوضاع في سوريا، إلا أنه في الأيام السابقة وصل لسوريا ثلاث طائرات محملتين بأطنان المواد الإغاثية ومعهم فريق إغاثي وفريق طب، فيما لا زالت الأوضاع يصعُب تخيلها؛ بسبب برودة الطقس مع نقص الكهرباء والوقود والمياه.وأعلن الهلال الأحمر المصري عن طرق التبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا، عن طريق (رسالة نصية ب5 جنيه من أي تليفون محمول على رقم 9770 ويكتب فيها كلمة "سوريا"، أو عبر شبكة فوري كود 99981، أو الاتصل ب15322، ثم اضغط على رقم 3 لاستحضار مندوب، أو عبر فودافون كاش كود *9*166# أو تطبيق أنا فودافون.ويمكن التبرع بنكيا عبر أو بنك القاهرة على حساب رقم911111، والبنك التجاري الدولي حساب رقم 100035211157، والبنك العربي الإفريقي الدولي حساب رقم 702 379-3910-001، أو التبرع إلكترونيا من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري عبر هذا الرابطمن جانبه، قال الهلال الأحمر العربي السوري، يوم السبت، إنه يحاول الوصول إلى 300 ألف شخص متضرر، عبر 4000 متطوع وسط تبرعات من دول إيطاليا وسلطنة عمان والأردن والإمارات.وأعلن الهلال الأحمر العربي السوري طرق التبرع عبر بنك "بيمو" لبنان حساب باسم "منظمة الهلال الأحمر العربي السوري".