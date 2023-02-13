 ألمانيا وبلجيكا تتطلعان لمشروع ثانٍ للربط الكهربائي - بوابة الشروق
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ألمانيا وبلجيكا تتطلعان لمشروع ثانٍ للربط الكهربائي

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 10:28 م | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 10:28 م

ذكرت مصادر مطلعة أن ألمانيا وبلجيكا تخططان لإنشاء مشروع ثان للربط الكهربائي لزيادة تدفقات الكهرباء عبر الحدود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، نقلا عن المصادر، أن شركتي أمبيرون جي إم بي إتش ومجموعة إليا إس إيه لنقل الكهرباء سيوقعان اتفاقية لإجراء دراسة جدوى.

يذكر أن الشركتين قامتا أيضا بإعداد مشروع الربط الكهربائي الأول للتشغيل بين الشبكات عالية الفولتية في عام 2020.

وأضافت بلومبرج، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو سوف يلتقيان غدا الثلاثاء؛ لبحث قضايا الطاقة.

يذكر أن ألمانيا سوف تغلق آخر محطاتها للطاقة النووية في منتصف أبريل القادم، وتهدف إلى التخلص تدريجيا من الفحم بحلول نهاية هذا العقد.

وسوف تصبح على الأرجح مستوردًا صافيا للكهرباء في السنوات القادمة.


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