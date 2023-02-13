الكاتبة أميمة صبحي: يجب توفير منافذ بيع الكتب بكافة المحافظات وتحديدا الصعيد

قالت الكاتبة والمترجمة أميمة صبحي، إن حالة من الإحباط والقلق سيطرت على الأوساط الثقافية قبل انطلاق معرض القاهرة للكتاب، تخوفا من عدم إقبال الجمهور في البداية، مشيرة إلى أن النتائج جاءت مخالفة تمام على أرض الواقع، من خلال الإقبال الضخم من جمهور القراء والزائرين لمعرض الكتاب في دورته الـ54.

وأضافت أميمة صبحي خلال استضافتها في برنامج "المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، مساء الأحد، " تملكني الشغف بالكتابة منذ الطفولة، ولكني أصبحت مترجمة، ثم أقدمت على خطوة الكتابة وبالفعل كتبت أول مجموعة قصصية بعنوان "رؤى المدينة المقدسة"، وصدرت عام 2018 وفازت بالمركز الأول في جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021فرع أفضل مجموعة قصصية لشباب الكتاب".

وتابعت" ركزت جهودي على الترجمة بشكل أكبر من الكتابة"، لافتة إلى أن المترجم الأدبي عليه أن يكون مبدعا وصاحب موهبة أدبية تمكنه من إعادة صياغة النص الأصلي بشكل أدبي"، مضيفة : "الترجمة الأدبية تستهلك الكاتب لأنها تحتاج إلى تركيز كبير وإلمام جيد باللغة والثقافة".

ولفتت إلى أنه من الضروري إتاحة وتوفير منافذ لبيع الكتب في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة بالصعيد، موضحة أن القراءة الإلكترونية فتحت أبوابا جديدة وجذبت المزيد من القراء، مؤكدة على ضرورة وجود حركة نقد حقيقية.