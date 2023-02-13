ندوة بإعلام زفتى حول حقوق وواجبات الأبناء تجاه الآباء

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عقد مجمع إعلام زفتى بقاعته الكبرى، ندوة إعلامية تحت عنوان: "حقوق وواجبات الأبناء تجاه الآباء"، تحدث خلالها الدكتور أحمد السوداني عميد كلية الدارسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

وبدأ السوداني، حديثه عن إقرار الأديان السماوية بحقوق الأبناء على الآباء، وحقوق الآباء على الأبناء.

وقال إن صلاح الأبناء وحسن تربيتهم أساس صلاح ونجاح الأسرة، ومن ثم نجاح المجتمع، مؤكدا أن الله -عز وجل- خلق الإنسان لعمارة الأرض عن طريق تكوين الأسرة وحسن اختيار الزوج والزوجة لبعضهما.

وأكد أن حسن اختيار الزوجة يوفر البيئة السليمة من رعاية دينية وصحية وتعليم للأبناء، فهي أساس الأسرة.

وأشار إلى حقوق المرأة في العيش والحياة الكريمة والتعليم واختيار الزوج وحقوقها المالية.

وأضاف أن الدين حث على تنظيم الأسرة، وحقها في إنجاب الأبناء، واختيار الوقت المناسب للإنجاب حسب قدرتهم المالية.

وأوضح أن أساس التربية الصحيحة الأسرة، وخاصة التي تقوم على أساس ديني وأخلاق، فمن بر أبنائه في صغرهم وأحسن رعايتهم وتربيتهم، بروه في كبره وكانوا له عوننا وطريقا إلى الجنة.

وأوصى بضرورة تكثيف الندوات الإعلامية والتثقيفية حول هذا الموضوع.