لقي 14 شخصا حتفهم، في انفجار غاز منزلي تسبب في انهيار مبنى سكني في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.



ووفقا لوكالة سبوتنك الروسية للأنباء، قال حاكم منطقة نوفوسيبيرسك، أندري ترافنيكوف، اليوم الاثنين: "قتل 14 شخصا، وهو أمر مؤسف للغاية. مرة أخرى، التعازي للعائلات والأقارب".



وأشار ترافنيكوف إلى إنقاذ 14 شخصا آخرين في منطقة الحادث وإجلاء العشرات.



وهذا هو ثالث حادث انفجار غاز منزلي تشهده روسيا خلال أسبوع.



في 9 فبراير، لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم بعد انفجار غاز قوي بمجمع سكني مؤلف من خمسة طوابق في نوفوسيبيرسك، وتسبب في تدمير حوالي 30 شقة بالمبنى.



وقبل ذلك بيومين، لقي ثمانية أشخاص حتفهم في انفجار غاز في مبنى مؤلف من 5 طوابق في بلدة يفريموف في منطقة تولا بجنوب موسكو.