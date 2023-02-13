باكستان تطلق حملة ضد شلل الأطفال وترصد فيروسا قادما من أفغانستان

أطلقت باكستان اليوم الاثنين، حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في المنازل لمدة خمسة أيام لتحصين أكثر من 6 ملايين طفل دون سن الخامسة، بعد رصد أدلة على انتقال العدوى عبر الحدود من أفغانستان المجاورة.

وأكد المعهد الوطني للصحة الباكستاني، رصد فيروس شلل الأطفال مرتبط وراثيا بالفيروس الذي تم اكتشافه في ولاية ننجرهار الأفغانية في نوفمبر 2022، في لاهور، ثاني أكبر المدن الباكستانية، الشهر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الباكستانية، في بيان: "هذا أول دليل على انتقال العدوى عبر الحدود منذ أكثر من عام".

وتستهدف الحملة التي تستمر لمدة خمسة أيام أكثر من 6 ملايين طفل دون سن الخامسة في 39 منطقة في البلاد.

وسيتم تنفيذ حملات جزئية في 30 منطقة تشمل المناطق المتاخمة لأفغانستان ومخيمات اللاجئين الأفغان والسكان المتنقلين المعرضين لمخاطر عالية في مدينة ملتان جنوبي البلاد.

وقال وزير الصحة الباكستاني عبد القادر باتل، إن وجود فيروس شلل الأطفال الذي له صلات وراثية بالفيروس في أفغانستان دليل على أن الفيروس ينتقل مع الناس وينتشر في المجتمعات.

وقال باتل: "يشكل فيروس شلل الأطفال على أي جانب من الحدود تهديدا للأطفال في كلا البلدين".

وأضاف أن "الجرعات المتكررة من لقاح شلل الأطفال عن طريق الفم فقط هي التي يمكن أن توفر حماية مدى الحياة".

وفي الشهر الماضي، أثبتت عينتان بيئيتان تم جمعهما من موقعين منفصلين في لاهور إيجابية فيروس شلل الأطفال البري.

وتعد باكستان وأفغانستان المجاورة من بين البلدان القليلة في العالم حيث لا تزال تظهر حالات جديدة لمرض شلل الأطفال.

وسجلت باكستان حالة إصابة واحدة فقط بشلل الأطفال في عام 2021، ولكن تم الإبلاغ عن 20 حالة عام 2022، وجميعها من إقليم خيبر بختونخوا الذي يعاني من العنف على الحدود مع أفغانستان.