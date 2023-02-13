توافق عربي أوروبي على ضرورة حماية الأفق السياسى لحل الدولتين

بحث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، اليوم الاثنين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأدان الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بروكسل القرار الذى أعلنته أمس الحكومة الإسرائيلية لتقنين، تسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

كما جرى الاتفاق على استكشاف سبل لإحياء وحماية الأفق السياسى لحل الدولتين، والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتحقيق الحرية والأمن والاعتراف والحقوق المتساوية لكافة الشعوب المتأثرة بالصراع ، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

بالإضافة إلى الاتفاق على استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لهذا الغرض.

وأكد المجتمعون مجدداً على أهمية مبادرة السلام العربية وكذلك مقترح الاتحاد الأوروبى، الذى تم طرحه في خلاصات اجتماع المجلس الأوروبى في ديسمبر 2013، لطرح حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسى والاقتصادي والأمنى لفلسطين وإسرائيل في إطار اتفاق للحل النهائي.

وفى ضوء تفاقم الأوضاع على الأرض، اتفق المجتمعون على الحاجة الماسة لإحياء جهود عملية السلام في الشرق الأوسط بما يؤدى إلى سلام إقليمى شامل، وكذلك على إنشاء مجموعة عمل تتولى تطوير مقترحات للانخراط مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والشركاء الدوليين المعنيين من أجل تكثيف تنسيق الجهود لتشجيع الأطراف على أن تظهر – من خلال سياساتها وأفعالها – التزامها بحل الدولتين.

كما اتفق المجتمعون على البقاء على اتصال مستمر فيما يخص تطور الأوضاع على الأرض.