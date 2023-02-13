 الوطني الفلسطيني: الإجراءات العقابية ضد الأسرى انتهاك للمواثيق الدولية وخرق فاضح لاتفاقية جنيف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوطني الفلسطيني: الإجراءات العقابية ضد الأسرى انتهاك للمواثيق الدولية وخرق فاضح لاتفاقية جنيف

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 8:00 م | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 8:00 م

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين، إن "الخطوات الإجرامية والعقابية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، هي جريمة تضاف إلى جرائم هذه الحكومة، وانتهاك للمواثيق الدولية وخرق فاضح للمادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية جنيف".

وأضاف فتوح- في بيان صحفي، اليوم- أن "هذه الممارسات وعمليات الانتقام والقمع والتعذيب وحرمان الأسرى من حقوقهم، ومحاولة الحكومة الفاشية الخروج من أزمتها الداخلية بارتكاب جرائم بحق شعبنا وأسرانا سيكون لها عواقب وخيمة.

وتابع فتوح"الأسرى خط أحمر ولن يكونوا وحدهم، ولن نسمح بالاستفراد بهم، وأن إرادتهم مدعومة بالمواقف الشعبية والمقاومة ستفشل كل إجراءات القمع".


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