استمرار أعمال إزالة مياه الأمطار من شوارع شمال سيناء

تواصلت تقلبات الأحوال الجوية في مراكز محافظة شمال سيناء، وتمثلت في سقوط أمطار بشكل متقطع، وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

وتسببت الأمطار في تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين وداخل الأحياء في غالبية المراكز، كما استمر عدم انتظام التيار الكهربائي في مناطق الشيخ زويد ورفح.

من جانبه، وجه اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش، باستمرار عمليات كسح المياه من التجمعات بسبب سقوط الأمطار حتى الآن، وتم رفع درجات الاستعداد سابقا لمواجهة أي طوارئ، حيث قامت إدارة الأزمات بتطهير غرف تصريف الأمطار داخل المدينة.

وتابع أنه جار العمل بشكل متواصل لكسح المياه بشارع 23 يوليو أمام حديقة المالح، ومنطقة كوبري أبو صقل، وخلف البنك الأهلي، وميدان الساعة، وشارع أسيوط بجوار بنزينة زعرب، وميدان العتلاوي، والفالح، وشارع المدارس، وشارع شكري القوتلي، وكرم أبو نجيلة، وحي الضاحية، وأماكن متفرقة داخل المدينة.