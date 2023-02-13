رئيس جامعة العريش يناقش خطط الأنشطة الطلابية للكليات

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عقد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، اجتماعا بوكلاء الكليات على مستوى الجامعة، وبحضور الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وجاء الاجتماع في ضوء متابعة رئيس الجامعة لما قامت به الوكالات المختلفة بكافة الكليات من أنشطة وأعمال وفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول.

وطالب رئيس الجامعة الوكلاء إعداد تقارير مفصلة عن الأنشطة المختلفة مقرونة بتقارير الإنجاز، وكذلك أهم المعوقات التي كانت تواجههم، وكيفية التغلب عليها، واستمع إلى مقترحات التحسين من وكلاء الكليات.

كما تناول الاجتماع عرض للخُطط المقترحة لتطوير العمل والأداء داخل كل وكالة، كما طالب رئيس الجامعة الوكلاء بأن تشمل الخُطة تقرير زمني عن آليات العمل والتنفيذ (إدارة الوقت) خلال الفترة القادمة.

وشدد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف بالكليات، ومتابعة تجهيز القاعات والمدرجات طوال مدة الدراسة بصفة دورية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة.

وأوضح الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم خلال الاجتماع تم مناقشة تنفيذ لائحة خطة الأنشطة الطلابية الفصل الدراسي الثاني بالتوازي مع حُسن سير العملية التعليمية.

وأكد على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة، والتي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم وتدريبهم على العمل الهادف، إلى جانب الاهتمام بتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب.