سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعى للربط الكهربائي مع السعودية والسودان وليبيا واليونان وإيطاليا وغيرها من الدول.

وأضاف خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات، اليوم الاثنين: "قبل كده مكناش جاهزين للدور ده.. دلوقتي إحنا جاهزين".

وتابع: "بقول أنا جاهز بكل تواضع.. الأول مكنش ينفع أقول دي".

وذكر أن الدولة تعمل على تحقيق مطالب المواطنين، لكنها تتبع مسارا على المواطن تحمل تكلفته وتبعاته وضغوطه.

وانطلقت فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، وتهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية.

وتسلط القمة، الضوء على ستة محاور أساسية تتنثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.