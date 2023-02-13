توي الألمانية تعتزم الحد من انبعاثاتها الضارة بالمناخ

تعتزم مجموعة توي الألمانية عملاق السياحة الحد من انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ.

وأعلنت توي أنها وضعت أهدافا ملزمة يتعين تحقيقها لقطاعات شركات الطيران والفنادق والسفن السياحية بحلول عام 2030.

ووفقا لهذه الأهداف، فإن من المنتظر تقليل الانبعاثات في شركات الطيران التابعة لتوي والمسؤولة عن نحو 80% من انبعاثات المجموعة، بنسبة 24% بحلول ذلك العام مقارنة بمستوياتها في عام 2019، فيما من المنتظر أن تقل نسبة الانبعاثات في قطاع الفنادق التابع للمجموعة بحلول ذلك العام بنسبة 2ر46% على الأقل وانبعاثات السفن السياحية بنسبة 5ر27%.

ومن المقرر أن تضخ المجموعة استثمارات في عدة مجالات من بينها شراء طائرات حديثة وترشيد الطاقة في كل القطاعات ودعم التسوق المحلي للفنادق واستخدام الوقود المستدام للسفن السياحية.

وأعلنت توي تمسكها بهدفها الذي كانت حددته في وقت سابق والخاص بتقديم عروض لرحلات بحرية محايدة مناخيا في 2030 على أقصى تقدير.

من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة زباستيان إبيل في بيان:" ينبغي أن تصبح توي رائد المناخ في صناعتنا"، مضيفا أن الوصول إلى الانبعاثات الصفرية الخالصة "بأسرع ما يمكن" هو "أهم أهدافنا فيما يتعلق بالاستدامة. وسننقل هذا أيضا إلى الموردين والشركاء".

يذكر أن صناعة السياحة تتعرض لانتقادات من قبل حماة البيئة بسبب التغير المناخي لأن الرحلات الجوية والرحلات البحرية السياحية تصدر انبعاثات عالية من غازات الاحتباس الحراري الضارة بالمناخ.