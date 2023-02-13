الأردن: خطر قائم لحدوث زلازل في البلاد

قال المتحدث الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني أحمد النعيمات، إن خطر وقوع زلازل قائم في الأردن.



ونقلت وكالة أنباء "عمون" عن النعيمات، قوله إن زيادة وتيرة الزلازل جاءت بسبب التغير المناخي.



وأضاف أن الشواهد التاريخية وقاعدة البيانات الصخرية ودراسات مرصد الزلازل الدولي، جميعها تؤكد حركة الصفيحة العربية أو حفرة الانهدام مع الصفيحة الإفريقية الفلسطينية.



وأوضح المتحدث باسم إدارة الأزمات الأردنية أن حركة الصفائح المذكورة ليست حركة متضاربة وإنما متعامدة، متوقعًا في حال حدوث زلزال أن يتراوح تصنيفه ما بين خفيف إلى متوسط التأثير.



جاء ذلك بالتزامن مع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع، وتسبب حتى كتابة هذه السطور، في سقوط 31.643 قتيلا، وفي سوريا 4487 قتيلا.



وأدى الزلزال إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.