وكيل صحة البحيرة يعلن انطلاق قوافل الرعاية الأولية

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أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في البحيرة، عن انطلاق قوافل الرعاية الأولية وبدء تشغيل خطة عمل القوافل على مستوى جميع وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية؛ لتكون الأربعاء من كل أسبوع، موجهًا بتغطية جميع الأماكن بالأطباء البشريين.

جاء ذلك خلال ترأس "جميعة"، للاجتماع الدوري لمديري الإدارات الصحية، حيث شدد على مديري الإدارات الصحية بسرعة تغطية جميع أماكن تقديم الخدمة بالأطباء البشريين.

كما أعطى وكيل وزارة الصحة في البحيرة، مهلة 72 ساعة للوصول بنسبة التوزيع إلى 100% من جميع وحدات مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة.

فيما أعلن، خلال الاجتماع، عن بدء تشغيل خطة عمل قوافل الرعاية الأولية على مستوى جميع وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتكون الأربعاء من كل أسبوع وفق الخطة المعلنة.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وتطوير خدمات الرعاية الأولية.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، والدكتور ياسر السيسي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومديري الإدارات الصحية، ومسؤولي الرعاية الأولية بالإدارات، ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.

وتم عرض أهم مؤشرات الأداء الخاصة ببعض البرامج الصحية والمبادرات الرئاسية من مديري الإدارات الفنية، ومنسق المبادرات الرئاسية.

فيما وجه وكيل وزارة الصحة في البحيرة، بتكثيف المرور خلال الفترة المسائية، والشكر للإدارات المتميزة، مطالبًا جميع الإدارات بالمتابعة المستمرة والتقييم المتواصل لفرق العمل.