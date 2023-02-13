يستضيف برنامج "نجوم على لايف"، اليوم الاثنين، الدكتور حسين الصباغ، أستاذ الكيمياء الدوائية ومدير وحدة الرنين بكلية الصيدلة في جامعة المنصورة، ويذاع البرنامج في السادسة مساء على شاشة نايل لايف.

يتحدث الصباغ في لقاء خاص عن مشواره العلمي على مدار 40 عاما، وأهم محطاته وإنجازاته والجوائز التي حصل عليها.

كما يتناول الحديث، عن نشأته وبداياته في مجال البحث العلمي، ودور الأسرة في بناء شخصيته، وأهم المناصب التي تقلدها، ورئاسته لقسم الكيمياء بصيدلة المنصورة.

البرنامج من إعداد ولاء شعراوي، وتقديم داليا آمين، وإخراج شريف عبدالهادي.

يذكر أن، الدكتور حسين الصباغ نال العديد من الجوائز العلمية؛ تقديرا لعطاءه العلمي، منها وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى جائزة الدولة التقديرية، جائزة الدولة للتفوق العلمي، وحصل على 11 براءة اختراع أمريكية وتم تطبيق بعضها.