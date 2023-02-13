تعرف على جهود وزارة البيئة في خفض التلوث بمياه نهر النيل

يعد نهر النيل بمثابة شريان الحياة لمصر؛ لذا تبذل الدولة قصارى جهدها في الحفاظ على هذا المورد الهام وحمايته من التلوث، حيث تم إصدار العديد من اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ التي تحد من التعديات على اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴة وحمايتها ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ومنها صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وترصد «الشـروق» جهود وزارة البيئة بخفض أحمال التلوث والمتابعة الدورية لنوعية مياه نهر النيل:

1- تبذل وزارة البيئة الكثير من الجهد والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية للحد من التلوث على نهر النيل والمجاري المائية.

2- المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة.

3- تنفيذ برامج للرصد الدوري لدراسة وتقييم نوعية مياه نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد.

4- تشمل شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل، إضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي «بحيرة ناصر».

5- يتم الرصد في 16 محافظة هي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، البحيرة، كفر الشيخ، من خلال المعمل المركزي ومعامل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.

6- تعمل الوزارة على دراسة مصادر التلوث على نهر النيل وفرعيه من خلال تنفيذ عدة محاور تتمثل في الرقابة والتفتيش البيئي وتوفيق الأوضاع البيئية.

7- تنفيذ برنامج دوري للتفتيش على الشركات التي تقوم بالصرف الصناعي المباشر أو غير المباشر على نهر النيل.

8- متابعة خطط الإصحاح البيئي التي تقوم بتنفيذها المنشآت لتوفيق أوضاعها البيئية بما يتوافق مع حدود القانون.

9- اشتراك الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة التنمية الصناعية بتنفيذ حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية.

10- بلغ إجمالي عدد محطات شبكة الرصد اللحظي إلى 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري المائية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت التي تقوم بالصرف عليها.