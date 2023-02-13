قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن زلزالا كبيرا ضرب سوق الدجاج على مدار الفترات الماضية، وهو عدم توفر مستلزمات الإنتاج من الذرة والصويا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية اليوم" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذا الشح أدّى إلى خروج مجموعة كبيرة من المنتجين ما أدّى إلى نقص المعروض، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن انخفاض الأسعار يتطلب انخفاض أسعار الأعلاف، موضحا أن سعر الذرة ارتفع من 13 ألف جنيه إلى 15 ألفا، كما ارتفع سعر طن الصويا من 24 ألف جنيه إلى 29 ألفا.

وأبدى استغرابه لمن يسأل عن انخفاض الأسعار في ظل هذا الارتفاع المتواصل في أسعار مُدخلات الإنتاج.

ونوه بأن سعر الكتكوت يتراوح حاليا بين 23 و25 جنيها، موضحا أن الأعلاف لم تتأثر حتى الآن بالارتفاعات الأخيرة في أسعار الذرة والصويا، وبالتالي يجب أن يكون هناك انضباط في المستلزمات.