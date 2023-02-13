توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة هوبان الكورية الجنوبية وأرامكو السعودية

أعلنت مجموعة هوبان الكورية الجنوبية اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط للتعاون المتبادل في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

واتفقت شركة هوبان للإنشاءات وشركة هوبان آي آند سي مع أرامكو على التعاون في مشاريع خاصة بالبنية التحتية والمرافق تحت الأرض في السعودية.

وتخطط شركة تايهان كابل التابعة للمجموعة لاستثمار إضافي في قطاعات الطاقة الكهربائية والمعدات والآلات مثل كابلات الجهد العالي الإضافي بالسعودية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في المجموعة أن شركة تايهان كابل وفرت الكابلات إلى دول الشرق الأوسط لمدة أكثر من 50 سنة، ولها عديد من الشبكات في هذه المنطقة، مضيفة أن المجموعة ستسعى للحصول على فرص عمل في المجالات المختلفة في السعودية مثل البنية التحتية والمرافق تحت الأرض وغيرها.