دبلوماسي تونسي سابق: لا خوف على العلاقات التونسية الجزائرية

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قال الدبلوماسي والسفير التونسي السابق، نجيب حشانة، إنه "لا خوف على العلاقات التونسية الجزائرية لأنها علاقات عميقة ثابتة ومتطورة".

وذكر أن: "هناك عوامل جيوسياسية ووحدة مصالح ومخاطر مشتركة بين البلدين"، وأنه "مخطئ من يحاول تعكير الأجواء بين البلدين لأن ما يحدث في تونس له انعكاس مباشر على الجزائر والعكس صحيح"، بحسب إذاعة "الجوهرة أف أم" التونسية.

وأشار أن: "تونس في حاجة إلى عمل كبير ومهم لإعادة تنشيط الدبلوماسية وإعطائها دفعا وسياسة جديدة بعيدا عن الولاءات والتعيينات الحزبية".

وأكد أن: "الرئيس قيس سعيّد قد أصبح مدركا لأهمية السياسة الخارجية والدبلوماسية كخط أول للدفاع عن تونس ومصالحها".