وزعمت النساء الروسيات أنهن قدمن إلى الأرجنتين للسياحة، وفقا لكرايغنانو التي قالت: "في هذه الحالات، اتضح من تتبعهن أنهن لم يأتين بغرض السياحة. وقد اعترفن بذلك فعلا".

وأوضحت أن النساء الروسيات اللاتي قدمن إلى البلاد استهدفن الحصول على الجنسية الأرجنتينية لأولادهن لأنها تمنحهم قدرا أكبر من الحرية مقارنة بجواز السفر الروسي.

وأضافت: "المشكلة أنهن يأتين إلى هنا ويسجلن أطفالهن كمواطنين أرجنتينيين ثم يغادرن. فجواز السفر الخاص بنا آمن جدا في جميع أنحاء العالم، إذ يسمح بدخول 171 دولة بلا تأشيرة دخول".

كما يكون المولود الأرجنتيني من العوامل التي تسرع من وتيرة إجراءات حصول الوالدين على الجنسية أيضا.

وفي المقابل، يسمح جواز السفر الروسي لحامله بدخول 87 دولة فقط بلا تأشيرة دخول.

وقال المحامي كريستيان رابيلار، الذي يتولى الدفاع عن الروسيات الثلاثة اللاتي قبض عليهن الخميس الماضي، إن اعتقالهن كان "خطأ"، إذ تحتجزهن السلطات للاشتباه في أنهن "سائحات زائفات" بينما هذا المصطلح "لا يوجد في قانوننا"، وفقا للمحامي.

وأضاف: "هؤلاء النساء، اللاتي لم يرتكبن جرما ولم يخالفن قانون الهجرة، يُحرمن من حريتهن دون مسوغ قانوني".

وأطلق سراحهن من قبل السلطات الأرجنتينية.