الجامعة العربية: يجب فتح حدود سوريا أمام قوافل الإغاثة في كل المناطق

شددت الجامعة العربية، على أهمية فتح حدود سوريا أمام قوافل الإغاثة في كل المناطق، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن المملكة تبذل ما في وسعها، من أجل تأمين وصول المساعدات إلى كل مناطق سوريا.



وأضاف في تصريحات نقلتها «العربية»: «نحض الأطراف كافة على تأمين وصول المساعدات إلى كل مناطق سوريا».



وفي وقت سابق، عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، اجتماعاً رسمياً مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.



وجرى خلال الاجتماع، مناقشة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي، لضمان الوصول إلى حل عادل وشامل يضمن تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.