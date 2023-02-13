مدبولي يتفقد مصانع المحلة: قادرون على النهوض بصناعة الغزل والنسيج وتشغيل الأيادي العاملة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توجيهاته العاجلة إلى وزيري قطاعي الٱعمال والتنمية المحلية، بضرورة تحقيق التعاون المشترك لدعم صناعات الغزل والنسيج داخل مصانع شركة غزل المحلة، وفق جدول زمني محدد؛ لضمان تحقيق طفرة إيجابية في السوق التنافسي محليا ودوليا خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها رئيس الوزراء، رافقه خلالها كل من وزراء التنمية المحلية وقطاع الأعمال وعددا من القيادات التنفيذية بمحافظة الغربية.



كما عرض مسئولو شركة غزل المحلة فيلمًا وثائقيًا عن مراحل تأسيس مصانع شركة غزل المحلة ومراحل تأسيس طلعت حرب باشا لها، فضلا عن الوقوف على المساحة الكلية للمؤسسات والبنية التحتية لها.



في ذات السياق، تفقد رئيس مجلس الوزراء مصنعي غزل 1و2، والذي يعد أكبر المصانع الكبرى، وتم إنشاؤها حسب معايير صناعية دولية بتكلفة استثمارات مالية تصل إلى 540 مليون يورو بمصنع غزل المحلة لتطويره وافتتاحها رئاسيا.



من جانبه، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وفرت كل الإمكانيات اللازمة للنهوض بمقدرات صناعة الغزل والنسيج؛ لتشغيل أكبر قدر من الأيدي العاملة والحفاظ على الهوية الحقيقية لصناعة الغزل والنسيج المتأصلة في قلب المدينة العمالية.



في المقابل، عرض مسئولو شركة غزل المحلة في رسالتهم إلى رئيس مجلس الوزراء، آليات تشغيل المصانع الجديدة والقديمة والماكينات التي تم تركيبها، تزامنا مع جولته داخل أكبر مصنع للغزل في الشرق الأوسط للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.



وكشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عن الاستراتيجية الجديدة للوزارة والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنها منفتحة على كل أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.



وشدد وزير قطاع الأعمال العام، على اهتمام الوزارة وحرصها على تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام والتعاون مع عددا من الجامعات في تنظيم برامج تدريبية للعاملين في مختلف النواحي الفنية والإدارية.