ضبط جاسوس يعمل لصالح روسيا بالسفارة البريطانية في برلين

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استمعت محكمة إلى بلاغ بشأن ضبط حارس أمن بالسفارة البريطانية في برلين يقوم بالتجسس لصالح روسيا، في عملية سرية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه تم إبلاغ محكمة "أولد بيلي" بإن البريطاني ديفيد بولانتين سميث (58 عاما) كان مدفوعا بكراهية شديدة لبلاده وبآراء موالية لروسيا عندما أقدم على نقل أسرار لدولة أجنبية معادية.

ويزعم أنه تلقى مبالغ طائلة مقابل نقل معلومات حساسة من السفارة في برلين.

واكتشف حجم أنشطته التي امتدت لأربع سنوات عقب القبض عليه في بوتسدام، حيث كان يعيش في أغسطس 2021.

كان سميث أقر بالذنب في ثمانية اتهامات في أغسطس العام الماضي طبقا لقانون الأسرار الرسمية بارتكابه فعل يضر بسلامة أو مصالح الدولة.

واليوم الاثنين عاد إلى "أولد بيلي" من أجل الاستماع للدفوع القانونية حول الأمور التي دفعت سميث إلى طريق التجسس.

وزعم المتهم أنه لم يقصد أن يسبب "ضررا" لبريطانيا وأنه أراد فقط أن يسبب "إزعاجا وإحراجا" للسفارة البريطانية.

كما زعم أنه لم يتقاض أموالا وأنه كان مدفوعا بالظلم الواقع عليه من قبل مستخدميه وأنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.

لكن ممثلة الإدعاء أليسون مورجان، قالت إن المتهم لديه "آراء مفعمة بالعداء الشديد للمملكة المتحدة"، وأنه يؤيد روسيا والرئيس فلاديمير بوتين.