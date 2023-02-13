الرئاسة الجزائرية تدين تكريم عبد المجيد تبون على طريقة بوتفليقة

نددت المديرية العامة للاتصال لرئاسة الجمهورية بالجزائر، اليوم الإثنين، بما بدر من مسؤولي أحد الجامعات التي كرمت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان أصدرته المديرية: "بادر القائمون بجامعة باتنة 1 شرق البلاد، وبمبادرة شخصية ومعزولة منهم، بتكريم الرئيس عبد المجيد تبون، بواسطة لوحة، تعيد إلى أذهان الجزائريين حقبة مشينة".

وأضاف البيان: "وعليه، تتبرأ المديرية العامة للاتصال، من هذا التصرّف السيء، الذي لا يمت بصلة، لطريقة تفكير رئيس الجمهورية، ولا بالتقاليد التي يعمل على ترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية، في إطار جزائر جديدة".

وذكر البيان أن عبد المجيد تبون كان قد "طلب في خطاب التنصيب بسحب لقب الفخامة واستبداله بوصف السيد، وبالتالي سقوط كل تصرفات وسلوكيات التملق".