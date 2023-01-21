أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والاعلامي الرياضي، أن هناك علامات استفهام كبيرة على رحيل جوسيفالدو فيريرا من تدريب الزمالك ثم عودته نفس الأمر مع أسامه نبيه ورحيله قبل أن يعود مدير فني ثم تواجده مدرب عام مع المدرب البرتغالي.

وتابع الغندورخلال حديثه على قناة النهار: "كنت أفضل عدم عودة فيريرا طالما اُتخذ قرار برحيله، ولكن في النهاية لا نعرف ما يدور داخل مجلس الإدارة".

وأضاف خالد الغندور: "نحن لا نتواجد في مطبخ مجلس إدارة النادي، ولا أعلم سبب موافقة أسامه نبيه على دعم عودة فيريرا، واللاعبين عليهم عدم التركيز فيما يدور خارج الملعب، وعليهم الدفاع عن أنفسهم فقط".