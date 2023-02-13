الشعباني: أغلقنا المساحات أمام المصري وتنتظرنا مباريات صعبة

كشف معين الشعباني، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أسباب فوز فريقه أمام المصري بثلاثية في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري.

سيراميكا حقق الفوز 3-0 على حساب المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الشعباني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «أغلقنا المساحات والمنظومة الدفاعية ظهرت بشكل جيد».

وأضاف: «سعيد لتسجيل أحمد ياسر ريان لهدفين أمام المصري، وكذلك محمد إبراهيم ومحمد عنتر ظهرا بشكل جيد في المباراة، وصلاح محسن غاب عن المواجهة بسبب الإصابة».

وأوضح: «نمتلك 24 لاعبًا على مستوى متقارب، وأنا سعيد بالتزامهم، وأعمل على زيادة الحماس بينهم داخل المستطيل الأخضر».

وتابع: «هناك استقرار ودعم من مجلس إدارة نادي سيراميكا، خاصة وأن المباريات المقبلة للفريق صعبة ويجب التركيز في كل لقاء من أجل تحقيق الفوز».

وأتم: «تلقيت عدة عروض بعد كأس العالم، لكنني كنت أفضل الراحة بعد الرحيل عن المصري، وسموحة كان أحد الأندية التي قدمت لي عرضا رسميا».