 الشعباني: أغلقنا المساحات أمام المصري وتنتظرنا مباريات صعبة - بوابة الشروق
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الشعباني: أغلقنا المساحات أمام المصري وتنتظرنا مباريات صعبة

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 10:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 10:03 ص

كشف معين الشعباني، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أسباب فوز فريقه أمام المصري بثلاثية في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري.

سيراميكا حقق الفوز 3-0 على حساب المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الشعباني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «أغلقنا المساحات والمنظومة الدفاعية ظهرت بشكل جيد».

وأضاف: «سعيد لتسجيل أحمد ياسر ريان لهدفين أمام المصري، وكذلك محمد إبراهيم ومحمد عنتر ظهرا بشكل جيد في المباراة، وصلاح محسن غاب عن المواجهة بسبب الإصابة».

وأوضح: «نمتلك 24 لاعبًا على مستوى متقارب، وأنا سعيد بالتزامهم، وأعمل على زيادة الحماس بينهم داخل المستطيل الأخضر».

وتابع: «هناك استقرار ودعم من مجلس إدارة نادي سيراميكا، خاصة وأن المباريات المقبلة للفريق صعبة ويجب التركيز في كل لقاء من أجل تحقيق الفوز».

وأتم: «تلقيت عدة عروض بعد كأس العالم، لكنني كنت أفضل الراحة بعد الرحيل عن المصري، وسموحة كان أحد الأندية التي قدمت لي عرضا رسميا».


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