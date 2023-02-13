الاستخبارات الروسية تتهم واشنطن بتجنيد إرهابيين لشن هجمات في روسيا

اتهمت الاستخبارات الروسية، الولايات المتحدة بتجنيد مسلحين من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ هجمات في روسيا وجمهوريات سوفيتية سابقة.



ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، قال جهاز المخابرات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على تجنيد إرهابيين مرتبطين بكل من "داعش" و"القاعدة" لشن هجمات إرهابية في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى.



وقالت المخابرات الروسية إنه "وفقا لتقارير موثوقة وردت إلى جهاز المخابرات الخارجية، يعمل الجيش الأمريكي بنشاط على تجنيد مسلحين من التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيمي داعش والقاعدة لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة. يتم إيلاء اهتمام خاص لجذب العناصر من شمال القوقاز".



وأضاف أنه "تم في يناير من هذا العام، تجنيد 60 إرهابيا من ذوي الخبرة في العمليات القتالية في الشرق الأوسط. وهم يخضعون لدورة تدريبية سريعة في القاعدة الأمريكية في التنف بسوريا، حيث يتم تعليمهم مهارات صنع واستخدام العبوات الناسفة، وكذلك أساليب القيام بأنشطة التخريب.



وأشار إلى التخطيط "لشن هجمات على منشآت تخضع لحراسة جيدة، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية الأجنبية".