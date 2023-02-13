85 منفذا لأهلا رمضان في سوهاج لمواجهة جشع التجار والسوق السوداء

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افتتحت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، أكثر من 85 منفذا لمعرض أهلا رمضان، بالتعاون مع الغرفة التجارية والمحافظة والمحال تجارية كبرى والشركة المصرية والمبادرات الأهلية، وتنوعت المنافذ ما بين الثابت والمتحرك لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تصل حتى 35%، وفقا لتصريح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، لـ«الشروق».

وتضم منافذ معرض أهلا رمضان، أنواع عديدة من السلع ما يقرب من 100 صنف، منها السكر والزيت والسمن والأرز، والسلع الاستهلاكية مثل المنظفات العادية والأوتوماتيك والحلاوة الطحينية والألبان والأجبان، والبيض والخضار والفاكهة واللحوم والدواجن.

أسعار الخضار والفاكهة بمعرض أهلا رمضان

وأوضح إبراهيم، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية في معرض أهلا رمضان كالتالي:

زجاجة زيت 800 وزن جرام 42 جنيها.

كيلو سكر 13 جنيها.

علبة سمن وزن 900 جرام 51 جنيها.

الأرز المعبأ 15 جنيها نسبة كسر لا تتعدى 10%.

الأرز المعبأ 18 جنيها نسبة كسر لا تتعدى 3 %.

المكرونة 10 جنيهات.

الصلصة 4 جنيهات.

بينما الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن تحدد يوميا، وفقا للبورصة الخاصة بكل صنف وأسعار النقل والتوزيع.