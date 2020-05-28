مديرية السجون الأفغانية: عدد السجينات فى أفغانستان يزيد على ألف سجينة

أعلنت مديرية شئون السجون الأفغانية أن عدد السجينات في أفغانستان يزيد على ألف سجينة.

ونقلت قناة " طلوع نيوز " الإخبارية الأفغانية اليوم عن مسئولين بمديرية شئون السجون توضيحهم أن عدد السجناء عبر أنحاء أفغانستان حالياً يبلغ 14 ألف سجين، من بينهم أكثر من ألف سجينة.

وأضاف المسئولون " إن كافة هؤلاء السجناء متهمون فى قضايا جنائية ، حيث إنهم معتقلون بإتهامات تتعلق بجرائم قتل وتجارة مخدرات وسرقة وجرائم أخرى، ولا يوجد سجناء سياسيون، وأنه تم الافراج عن 15 ألف شخص بعد إجراء تحقيقات بشأن قضاياهم، وسيتم قريباً الافراج عن حوالى ثلاثة آلاف سجين"، مشيرين إلى أن الطاقة الاستيعابية للسجون الأفغانية تبلغ 20 ألف سجين، وأنه تم استدعاء بعض السجينات في سجن " بول تشارخى " لإجراء تحقيقات فى قضاياهن.

ومع ذلك، أشارت قناة " طلوع نيوز " الأفغانية إلى أن بعض المحللين أكدوا ضرورة إجراء هذه التحقيقات والمحاكمات وفقا للقانون وأن تجرى بطريقة تتسم بالشفافية .