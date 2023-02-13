مسؤول بهيئة الإسعاف يناشد المواطنين: بطلوا معاكسات على رقم 123

ناشد الدكتور أحمد سيف رئيس قطاع العمليات بهيئة الإسعاف، بالتوقف عن معاكسة الرقم "123" الذي خصصته الهيئة لتلقي الاستغاثات.

وخلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي تُقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc"، مساء الأحد، قال سيف مخاطبا المواطنين: "بلاش نعاكس الرقم 123.. إحنا بنعمل فلترة للمعاكسات اللي بيحصل ده بيعمل ضغط علينا".

وأضاف أن الهيئة تتلقى الكثير من المعاكسات على مدار الـ24 ساعة، موضحا أنه يتم الإبلاغ عن الأرقام التي تفعل ذلك بشكل متكرر.

وأشار إلى أن الهيئة خصصت رسالة تحذيرية تصدر في بداية المكالمة، تفيد بأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يفعل ذلك.

كما ناشد المواطنين، بالعمل على إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف، مؤكدا أن هناك صعوبات يجدها السائقون على الرغم من زيادة وعي المواطنين في الفترة الماضية، معقبا: "سرينة عربية الإسعاف بتكون شغالة لكن محدش بيوسعلها".

وأوضح أن عربات الإسعاف لا تُستخدم استخداما شخصيا لكن بهدف إنقاذ مريض أو مصاب.