 ضبط 840 كيلو مواد غذائية غير صالحة في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط 840 كيلو مواد غذائية غير صالحة في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 11:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 11:49 ص
شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني رئيس مباحث التموين بالمحافظة، اليوم الاثنين، حملة تموينية على أسواق مدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، أسفرت عن ضبط 350 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ3 ثلاجات لبيع اللحوم المجمدة بمدينة كفرالشيخ.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 180 كيلو كيلو جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ3 محال سوبر ماركت، وضبط 160 كيلو فول فاسد بـ5 محال بقالة، وضبط 150 كيلو حلاوة طحينية غير صالحة بـ6 محال سوبر مارك بمدينة كفرالشيخ،

وتم التحفظ على المضبوطات، وحررت محاضر بها، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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