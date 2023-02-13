الأمم المتحدة: نقل أكثر من 21 مليون طن من الحبوب من موانئ أوكرانية

كشفت بيانات الأمم المتحدة، أنه تم تصدير أكثر من 21 مليون طن من المنتجات الزراعية من موانيء أوكرانيا، شكلت الذرة حوالي نصف هذه الكمية، وذلك منذ بدء تفعيل مبادرة حبوب البحر الأسود.



وذكرت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن هذه البيانات، أنه تم تصدير 21 مليونا و43 ألفا و307 أطنان من المواد الغذائية.



وشكلت صادرات الذرة 47% والقمح 29% وزيت عباد الشمس والطحين 5% لكل منهما، واستحوذت مواد أخرى على النسبة المتبقية وهي 14% من إجمالي الصادرات.



وكانت الصين أكبر مستفيد من صادرات الحبوب بواقع 4.2 مليون طن، وإسبانيا 3.8 مليون طن، وتركيا 2.4 مليون طن، وهولندا 1.2 مليون طن، ومصر 724.7 ألف طن.



ووفقا للأمم المتحدة، غادرت أربع سفن تحمل مواد غذائية موانيء أوكرانية أمس الأحد.



ووفقا لوكالة يوكرينفورم، يقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توسيع مبادرة تصدير الحبوب بإشراك ميناءي ميكولايف وأولفيا في منطقة ميكولايف في عمليات التصدير.



وكان قد تم التوصل لاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بين أوكرانيا وروسيا، بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو الماضي، لمدة 180 يوما، وتم تمديدها بعد ذلك لنفس المدة.